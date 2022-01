José Manuel Figueroa opina sobre problemas en la familia Rivera

El hijo de Joan Sebastian se pronunció al respecto de los problemas que tiene la familia de la fallecida Jenni Rivera por la herencia que dejó la cantante. Debido a que el intérprete de “Tatuajes” atravesó la misma situación cuando Joan perdió la vida, José Manuel Figueroa no pudo detener los cuestionamientos de los reporteros sobre el tema. “¡Están buenos los chin$%&$!, no (ya en serio), pues yo los quiero mucho, yo les tengo mucho cariño, y comprendo la situación, es complicada y quieras o no pues los medios, y las declaraciones, y todo va dando la vuelta y se hace más relajo, se va haciendo una bola de nieve conforme todo va creciendo”, dijo el también cantante durante su encuentro con la prensa en la Ciudad de México. Posteriormente, José Manuel manifestó el cariño que siente por la familia Rivera, pero subrayó que en ocasiones las familias pueden tener diferencias cuando uno de sus integrantes fallece. “Con muchos, con todos, con Lupillo hice una gira hace como 5 o 6 años, al pelón le tengo mucho cariño, es una familia que está pasando por situaciones complicadas, como cualquier familia, la vida a veces nos une, a veces nos separa, y también la muerte, así es, desgraciadamente, llevo años diciéndolo y por haberlo comentado me crucificaron, mi familia, en algunos medios, en algunos lados, pero yo creo que estoy diciendo la verdad”, destacó. Cambiando de tema, al hablar de la idea de hacer un Jaripeo en honor a Joan Sebastian, José Manuel comentó: “Era un sueño que mi padre tenía de hacer esa plaza, Pedro Segura, un gran amigo, fue el que realmente opto y le está metiendo dinero para que se logre ese sueño, ojalá no se decepcione, mantenga el sueño y la familia mantenga las uñas guardadas, por ahorita, como buen gatito y que lo dejen trabajar, porque es complicado”. Ante la pregunta sobre si los Figueroa también participará en este proyecto, el intérprete detalló: “Si está la familia involucrada, no te voy a decir que no, hasta cierto punto, hasta cierto grado, pero realmente el inversionista más grande es Pedro”. Finalmente, al respecto de si él pudiera cantar en esa plaza, el hijo de Joan aclaró que solo lo hará si recibe alguna remuneración económica. “Si me pagan sí, pues sí ¿no?, tendrían que pagarme… yo creo que todos cobramos”. | Cortesía