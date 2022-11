‘Sigo al frente con este gran legado’: Tano Elizalde sobre el Vale

Tijuana, BC.- “Mirando la muerte pasar por un lado, recuerdos en mi alma no podré borrarlos, la suerte está echada, las cartas marcadas, no pude evitarlo”, reza parte de la canción que “El Komander” le hizo a Tano Elizalde.

El famoso Tano, primo hermano de Valentín Elizalde, y quien sobreviviera al atentado que sufrió el cantante hace 16 años donde perdió la vida, regresa a la industria musical mañana 25 de noviembre.

“Nosotros jamás de los jamases nos hemos colgado del nombre de Valentín Elizalde, nosotros formamos parte de todo eso, yo su servidor fui productor de casi todos los discos de él”, aseguró Tano en entrevista.

Banda La Guasaveña salta de nuevo a los escenarios

Desde su casa en Guasave, Sinaloa, vía telefónica dio a conocer que Banda La Guasaveña que acompañó al famoso “Gallo de Oro” en su carrera, salta de nuevo a los escenarios con un homenaje póstumo.

“Platicando con mi gallo” es el sencillo de su autoría que lanza en el marco del aniversario luctuoso de “El Vale”, pero consciente de que la sombra del intérprete siempre estará ahí.

“Para mí es súper precioso que Valentín Elizalde sea mi ángel, que a donde vaya lo lleve delante, es presumirlo, orgullosamente de llevar todo el legado y responsabilidad de parte de tu servidor”, subrayó.

Fotos: Cortesía

Sueño con Valentín Elizalde

Tano, quien logró refugiarse en la parte trasera de la camioneta donde asesinaron al sonorense en Reynosa, Tamaulipas, explicó que la canción nace luego de un sueño que tuvo con su primo.

“Cuando me hablan de Valentín mi piel se enchina, lo soñamos no muy frecuente, pero el sueño que tuve fue súper precioso, donde ambos pasamos momentos vividos y platicamos muchas cosas, y lo principal fue que me preguntaba de sus hijas.

“Algo muy bonito, porque siempre que andábamos de gira, siempre estábamos contentos de dar todo y me inspiré en ese sueño, de plasmarlo de puño y letra”, indicó.

Nuevo disco para Tano Elizalde

De la mano de Odisea Comunicación, Tano Elizalde moverá a La Gusaveña el próximo año con presentaciones y la llegada de un disco de doce canciones escritas por él, pero, ¿esta agrupación es de su propiedad?

“Banda Guasaveña ya estaba registrada antes del accidente por su servidor Tano Elizalde, y lo digo con orgullo que sigo al frente con este gran legado, Valentín Elizalde estaba conforme a que yo fuera el único dueño”, puntualizó.

El también clarinetista dijo que la agrupación está conformada por dos vocalistas, y en total suman 17 integrantes.

Valentín Elizalde murió asesinado luego de salir del palenque en el que se presentó, se dijo entre muchas cosas, que pudo ser por cuestiones del crimen organizado, al cantar el tema “A mis enemigos”.

A detalle

Banda Guasaveña

Fundó: 21 de marzo 2001

Nuevo tema: Platicando con mi gallo

Autor: Tano Elizalde