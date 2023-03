Siddhartha, novio de Yuya, es señalado de supuesto abuso sexual

Tijuana, Baja California.- En redes comenzó a circular una fotografía de Siddhartha en un tendedero de denuncias por presunto abuso sexual a una mujer anónima.

La presunta víctima aseguró que ambos mantuvieron un encuentro sexual, pero cuando ella le pidió que parara, este se negó aún en contra de su voluntad.

Una vez estaba teniendo relaciones con Jorge Siddhartha, le pedí que parara porque ya no quería y me dijo que esperara a que acabara. Tuve que gemir de los nervios y me dijo: 'Ves como si te está gustando?'. Esas palabras se me van a quedar toda la vida”