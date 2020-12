“Si no salgo, me voy a morir”: Verónica Castro

CIUDAD DE MÉXICO.- Verónica Castro mantuvo un estricto encierro durante la cuarentena, pues teme enfermarse de Covid-19 y ver mermada su salud.

Sin embargo, este tiempo de soledad le ha permitido reflexionar, y entendió que no puede vivir con miedo para siempre.

Así lo dijo en una entrevista a Pati Chapoy en “Ventaneando”, donde ironizó con el hecho de que el año pasado había anunciado su retiro.

“El año pasado dije ‘ya no trabajo más, ya me retiro, me voy’. Pero cómo me voy a imaginar que la vida nos retiró a todos, que la vida en un instante te cambia, no hay nada que yo esté dejando pendiente. Sí me puedo morir mañana súper tranquila y en paz”, comenzó Verónica.

Fue de hecho su hijo Cristian quien le hizo entender que no puede vivir con miedo y a la expectativa de lo peor que pueda sucederle.

“Seguramente me voy (a morir) pero pues… ¿qué es lo que me está espantando tanto? ¿Por qué tanto miedo? Porque si le tengo miedo, para que te digo que no. Y me dice mi hijo ‘mamá, ¿vas a dejar de vivir aquí encerrada, con miedo, con el tapabocas? Te vas a morir aquí adentro’. Y tiene toda la razón”, dijo Verónica.

“Si no sales, sino te atreves un poquito, si no vives lo que se te antoja, lo que te gusta, comes lo que quieres (…) ese tipo de cosas, de todas maneras te vas a morir y no es lo mismo morirte ya viendo a todas tus gentes, comiendo lo que te gusta (…) Me voy a arriesgar porque si me quedo aquí, me voy a morir, y si no, también, así que mejor voy a salir”, continuó.

También se siente satisfecha de lo que ha logrado en su vida y que no tiene ningún pendiente, por lo que declaró que “si muero mañana, moriré tranquila”.

“Ya hice de todo, ya conmigo estoy tranquila y hasta rehice mi testamento, y todo se lo había dejado a mi mamá (quien falleció este año) y tuve que cambiar cosas, así que te hace reflexionar, pero estuvo padre. Las cosas buenas de las malas y de las malas muchas cosas buenas”, remató Verónica.