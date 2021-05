“Sí, me lo han dicho”: Lucía Méndez sobre si Verónica Castro está enamorada de ella

CIUDAD DE MÉXICO.- Lucía Méndez ya no pudo evadir más los rumores, y confirmó que varias personas le han dicho que Verónica Castro está enamorada de ella.

La protagonista de “El extraño retorno de Diana Salazar” comentó esto en una entrevista a “Chisme No Like”, donde fue cuestionada por este tema que ya es frecuente en sus encuentros con la prensa sobre la actriz de "La Casa de las Flores".

Primero, habló de la supuesta rivalidad que hay entre las dos divas de la televisión, que alcanzaron el mayor auge de su carrera en la década de los años 80.

"No sé, créeme que es un tema ya muy incómodo para mí, pero no puedo ya evadirlo porque me hablan para decírmelo más y más y más”, expresó durante la entrevista.

Respecto al “enamoramiento” de Verónica hacia ella, confesó que ya van varias personas que le han confirmado esto, pero ella no lo cree por completo.

Sí, sí me lo han dicho, pero yo no lo creo para nada. Sí me lo han comentado. Maximiliano Luria me lo ha dicho mucho, es un periodista argentino. Él me lo ha dicho mucho y le digo que no, que está mal y está loco. No lo creo, definitivamente”, dijo.

LUCÍA ASEGURA SER EL AMOR DE LA VIDA DE LUIS MIGUEL

Lucía Méndez ya había sido centro de polémica hace un par de semanas, luego de asegurar que Luis Miguel le confesó que ella era el amor de su vida.

Esto lo dijo en un encuentro con la prensa, quienes le cuestionaron sobre este hecho escrito en el libro biográfico “Oro Rey” del intérprete de “Tengo todo excepto a ti”.

“Como 10 años después o más, fue cuando me citó y me dijo hasta de lo que me iba a morir, porque se enojó, estaba enojado conmigo y tenía toda la razón, y de pronto me dijo ‘para tu ego, eres el amor de mi vida’, ¡y me quedé helada! […] tenía 28 años ahí, quizás en ese momento lo sintió”.

Posteriormente, la artista de 66 años reiteró que cuando dejó a Luis Miguel lo hizo porque se enteró que era menor de edad.