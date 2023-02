Sherlyn responde a críticas de que su hijo es grosero

CIUDAD DE MÉXICO.- Sherlyn es una de las actrices más famosas de la televisión, a lo largo de su trayectoria artística se ha caracterizado por ser una mujer empoderada e independiente.

Además la actriz es una de las más activas en redes sociales donde suele compartir la vida que pasa a lado de su hijo André con quien baja constantemente.

Hace unas horas por medio de su cuenta de Instagram la actriz compartió una dinámica de preguntas y respuestas, donde invitó a sus fanáticos a que le preguntaran lo que quisieran.

Sin embargo uno de los usuarios le cuestionó sobre la educación que le brindaba a su hijo que por que parecía que era “grosero”, por supuesto la actriz no se quedó callada.

¿Conoces a mi hijo?, ¿sabes si es amoroso?, ¿eres mamá?, si no sabes contestarme estas preguntas no opines” comentó la actriz.

Además Sherlyn invitó a sus seguidores que no opinaran sobre lo que no sabían y reveló también que no estaba bien hacer juicios sobre niños, la importancia de no opinar sobre la maternidad de otras mujeres.

Sin embargo no siempre han sido así los comentarios, debido a que en su mayoría han reconocido el carisma y sentido del humor del pequeño que ha demostrado ser muy inteligente a su corta edad.

Sherlyn compra casa nueva

Por medio de su cuenta de Instagram Sherlyn dio a conocer a sus fanáticos una increíble noticia porque estaba viviendo un momento muy importante en su vida.



Sherlyn reveló ante las cámaras que acababa de firmar su propia casa, incluso mostró parte de los papeles, mientras que su hijo no dejaba de abrazarla y darle besos.