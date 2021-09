Sharis Cid recuerda el asesinato de su expareja Isaías Gómez

CIUDAD DE MÉXICO.- La actriz recordó uno de los capítulos más difíciles de su vida: cuando su pareja, el empresario Isaías Gómez, fue asesinado a bordo de su camioneta en 2018.

A decir de la actriz, esta ha sido la experiencia más fuerte que ha vivido y que no se la desea a nadie. Sharis recuerda que aquella noche esperaba a su pareja acompañada de su hija y su yerno Brandón Peniche después de la inauguración de un hotel en San Miguel de Allende, cuando un hombre en una motocicleta lo embistió y le disparó, provocándole la muerte.

"Para mi estaba vivo. No podía abrir la puerta donde él estaba, según yo, pero yo terminé con Isaías frente a mí. Es cuando empiezo a pedir ayuda, veo que no puedo, había una moto, no sé cómo Brandon mueve la moto, yo me doy la vuelta y es cuando me meto a tratar de revivir a Isaías de boca a boca", contó Sharis Cid durante la entrevista con Yordi Rosado.

Aún duele, pero él le salvó la vida

La actriz de "La Tempestad" confesó que aunque aún le duele, que ha tratado de superar el incidente que la marcó y que hoy le agradece al empresario por, sin saberlo, haberle salvado la vida, pues horas antes estaban juntos, pero él le pidió que se adelantara a hacer las maletas pues se iban a ir al rancho de la familia Peniche en Guanajuato.

“Me marca y me dice: ‘Amor, ya voy para allá, que me abran el portón’. En eso le digo a mi hermano que le abran el portón y ahí sube mi hermano al minuto, no sé ni cuánto tiempo, y me dice: ‘Métanse, le pasó algo muy horrible a Isaías’. Pero en vez de meterme, me salí”, recordó.

“Saber que se fue, que el último aliento se lo dio al amor de su vida, que me lo llevé yo, es increíble, fue algo muy fuerte”, expresó. “Voy a vivir con eso toda mi vida y tampoco puedo estarme flagelando ni martirizando. Lo superas, pero la forma en que se fue no era la correcta”.

Sharis conoce a Isaías

Sharis recuerda que ella conoció a Isaías por una recomendación de Cynthia Klitbo, todo mientras ambas trabajaban en "El Tenorio Cómico", llegó Klitbo, le dio su celular y le dijo "Se llama Isaías", y así inició lo que fue una bonita relación.

La actriz recuerda que era un 3 de agosto de 2013 cuando lo conoció durante un cumpleaños de Brando Peniche, Sharis se decía insegura al respecto, por lo que pidió a la mamá de su yerno la acompañara para no recibir sorpresas. Cuando lo vio terminó pensando "¿Por qué no? Con mucho gusto".

Sharis recuerda que Isaías no intentó ganarse a su hija Kristal en ningún momento, se apegó al principio de "¿Cómo no me va a querer si yo amo a su mamá?".

La relación duró casi 6 años, mismos que la actriz recuerda como los mejores de su vida, al lado de quien fue el amor de su vida. "Crecimos juntos, crecimos de la mano, eso es muy padre, verlo trabajar y verlo dar todo, eso es muy padre", explicó Sharis.

Puedes dar click en este video y escuchar el comentario a partir del minuto 53:30, La actriz plática cómo conoció a Isaias y lo que considera el momento más dificíl de su vida.



El día fatídico

Durante la entrevisa con Yordi Rosado, la actriz platicó sobre como ha sido su vida, desde que conoció al padre de Kristal Cid, hasta el momento que conoció a Isaías, quien fue el amor de su vida.

Durante la plática de más de una hora, fue inevitable recordar el fatídico episodio donde la Sharis Cid perdió a su pareja, a manos de la delincuencia organizada.

Segun platica Sharis, ese día inició como cualquier otro, un 29 de septiembre de hace tres años, cuando ella despertó al lado de su pareja para juntos desayunar en familia. Posterior a eso fueron al hotel que ese día inauguraban, a ella la acompañó su familia y ahí se encontraron con él, quien le dijo "adelantate y haz las maletas", ella recuerda que ese día más tarde irián al rancho de la familia Peniche.

La familia no se quedaba en el hotel a inaugurar, todos se hospedaron en la casa de Pedro Vargas y fue ahí donde lo vieron por última vez, "Amor ya voy para allá, que me abran el portón", recuerda Sharis fue lo último que le dijo, orden que le pidió a su hermano Sergio y su yerno Brandón le ayudara a cumplir.

"Entra mi hermano como al minuto y dice, 'metanse le pasó algo muy feo a Isaías', pero yo en lugar de meterme me salí y me brinque por la ventana del copiloto, y en eso yo lo veo, para mi estaba vivo", expresó.

"Yo lo oía como que respiraba y yo sé que su último aliento, y hasta el día de hoy yo te lo cuento y pensé que ya no iba a llorar, pero es algo con eso que voy a vivir toda mi vida, toda mi vida y tampoco puedo estarme flajelando y martirisando ya, lo superas, pero por la forma en la que se fue no era la correcta", afirmó.

"Me pregunté muchas veces ¿por qué? y ahora sé el para qué, para recordarlo obviamente el saber que se fue, que el último aliento se lo dio al amor de su vida y que el último aliento me lo llevé yo es increíble, fue algo muy fuerte para mi, lo más fuerte que he vivido en toda mi vida y que no se lo deseo absolutamente a nadie", puntualizó Sharis Cid.

En su momento había versiones extraoficiales que aseguraban que el crimen fue a causa de que Isaías no quiso pagar derecho de piso al crimen organizado. Cid prefirió no hablar al respecto y en su lugar, ahondar en el bonito recuerdo que le guarda.