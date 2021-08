Shannen Doherty alerta a sus seguidores en medio de su batalla contra cáncer terminal

ESTADOS UNIDOS.- Desde el 2015 que la reconocida actriz estadounidense anunció públicamente a sus seguidores que fue diagnosticada con cáncer de mama, desde entonces Shannen Doherty mantiene actualizados a todos sobre sus avances, tratamientos y estados de ánimo.

A través de sus redes sociales, la famosa trata de mostrarse optimista ante esta dura enfermedad e intenta animar a otras personas que están enfrentando la misma situación que ella. Sin embargo, ahora Doherty publicó algo que alertó a todos sus fans por no ser el contenido habitual que están acostumbrados a ver en su Instagram.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

La actriz de 50 años compartió un extraño mensaje que intrigó y preocupó a varios usuarios de la plataforma, pues se trataba de una imagen con una frase un tanto nostálgica del poeta Beau Taplin, lo que muchos tomaron como una señal de que algo estaba mal.

“Ella era imparable. No porque no tuviera errores o dudas, solo porque ella continuó a pesar de estos”, se lee en la fotografía que Shannen subió en sus publicaciones de Instagram. Mientras que en la descripción escribió: “¿Alguna vez sentiste que tienes mucho por decir que no puedes decir nada?”.

Entre los comentarios, varios de sus seguidores le expresaron que ella era una persona muy fuerte y que, a pesar de la adversidad, sabían que podía salir adelante. “Solo continúa cada día”, “Hay que aprender de ella”, “Eres inspiradora, mi corazón contigo siempre”, “Espero que te sientas bien y que sigas mejorando”, se lee entre los comentarios por parte de los internautas.

No se siente preparada para decir adiós

Shannen Doherty compartió en 2015 que fue diagnosticada con cáncer de mama en etapa cuatro, desde entonces se ha dado la tarea de informar a todos sobre su día a día, además de apoyar a quienes también sufren de esta difícil enfermedad.

La reconocida actriz de la serie de Beverly Hills aseguró para la revista Elle que tiene planeado grabar mensajes y dejas cartas para sus seres queridos quienes recibirían todo una vez que ella muriera, sin embargo admitió que no lo ha hecho porque no se siente preparada para despedirse.