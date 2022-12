Shania Twain revela que solía aplanarse los senos en su adolescencia para tratar de evitar el abuso sexual de su padrastro: "No querrías haber sido una niña en mi casa"

Shania Twain se sinceró y reveló que solía aplanar sus senos para evitar el abuso sexual a manos de su padrastro cuando ella era una adolescente.

La cantautora canadiense de 57 años se ha mostrado abierta acerca de su difícil infancia: creciendo en la pobreza en Ontario con cuatro hermanos, vivían con su madre Sharon y su padrastro Jerry Twain, quien adoptó legalmente a los niños. Como una forma de lidiar con su abuso físico y sexual, Shania explicó en una entrevista sincera que ella hacía todo lo posible para pasar desapercibida en la casa.

Foto: Instagram

En declaraciones a The Sunday Times, Shania dijo: "Me escondía y aplanaba mis senos. Usaba sostenes que eran demasiado pequeños para mí... [apretaba] hasta que no hubiera nada de niña en mí. Eso hace que sea más fácil pasar desapercibida".

Por que, oh por Dios, era terrible... No querrías haber sido una niña en mi casa".

Continuó explicando que esto continuó a medida que crecía y dejó el hogar, pues aunque salió del abuso dentro de casa pasó a experimentar este tipo de cosas en el día a día de la sociedad, describe el Daily Mail.

Shania agregó: "Pero luego entras en sociedad y eres una mujer, y también obtienes otras cosas 'normales' desagradables, y eso lo refuerza. Entonces piensas: Oh, supongo que es una mierda ser una mujer. Oh, es una mierda tener senos. Me avergonzaba ser una mujer".

El abuso empezó a cuando era una niña

En 2018, Shania dijo que el abuso comenzó cuando tenía alrededor de 10 años .

Admitiendo que había sido abusada sexualmente, le dijo a The Guardian: "No me importa decirlo, porque creo que es importante que la gente entienda que puedes sobrevivir a estas cosas".

Ella explicó: "Siento que el abuso sexual va de la mano con el abuso físico y psicológico [sobre todo] cuando es alguien que conoces. Aprendí a bloquearlo... Los abusadores necesitan manipularte, ya sea antes o después, y lo que me dije a mí misma es: 'Está bien, hay algo mal con esta persona y esa persona no está bien'".

Shania no conocía a su padre biológico. Su padrastro Jerry y su madre Sharon murieron en un accidente automovilístico en 1987.

Con información de Daily Mail.

