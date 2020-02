Shakira y Piqué celebran una década juntos

CIUDAD DE MÉXICO.- Shakira y Gerard Piqué, quienes además de cumplir años, celebrarán este 2 de febrero una década juntos de éxito personal y profesional, informó El País.



La cantante disfrutará de su cumpleaños en el escenario del Super Bowl, donde actuará junto a Jennifer Lopez en el intermedio de la final de la liga de fútbol de Estados Unidos, ya que Piqué no podrá acompañarla porque ese día su equipo juega contra el Levante en Barcelona.



Sin embargo, es posible que ambos estén juntos a través de sus pensamientos, un factor presente desde el comienzo de su relación, lo cual ha mantenido su relación como pareja.



Durante todo su amorío, los rumores de crisis o infidelidades han aparecido en más de una ocasión, pero fue la propia artista quien reconoció hace unos meses que no eran una pareja tradicional y que siempre estaban pendientes del cuidado de sus hijos.



"No es que tengamos un acuerdo escrito en el que nos repartimos las tareas, pero los dos somos padres muy involucrados y nos vamos manejando como podemos, apoyándonos mutuamente y también en nuestras familias", dijo la artista en una revista argentina.

Además, otros de sus logros como pareja ha sido la confianza, al menos así lo aseguró el futbolista que dijo que la cantante es de las personas que más le empujan a probar suerte en los negocios.Mientras la artista, nacida en Barranquilla, Colombia, comenzó desde pequeña su camino para convertirse en estrella. Desde entonces, ha vendido más de 60 millones de álbumes en todo el mundo y acumula 14 premios Grammy.El jugador del Barcelona proviene de la alta burguesía catalana: su padre maneja una empresa familiar de exportación de materiales de construcción y su madre, Montserrat Bernabeu, es directora general del Instituto Guttmann, un centro de referencia internacional para lesiones de médula. Actualmente además de jugar, Piqué es el promotor de la Copa Davis.En diversas ocasiones, la pareja ha admitido ser un talismán el uno para el otro diez años después de conocerse.