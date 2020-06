Shakira y J Balvin los latinos que participarán en el concierto #GlobalGoalUnite

Shakira y J Balvin serán unos de los cantantes que se sumarán al concierto “Global Goal Unite” el próximo 27 de junio.

En el caso de la colombiana, en sus redes compartió la información “el próximo 27 de Junio, Shak se suma a @GlblCtzn y a la @europeancommission en el concierto #GlobalGoalUnite. Un evento que unirá a científicos, filántropos, artistas y más para luchar para un acceso igualitario a tratamientos de COVID19”-

El presentador del evento será Dwayne Johnson con la participación no solo de Shakira sino de Coldplay, Usher, Jennifer Hudson, Miley Cyrus, Justin Bieber and Quavo, J Balvin, Chloe X Halle, Yemi Alade, Christine and the Queens.

También participarán otras figuras del entretenimiento como Chris Rock, Hugh Jackman, Kerry Washington, Charlize Theron, David Beckham, Forest Whitaker, Salma Hayek Pinault, Billy Porter, Diane Kruger, Antonio Porowski, Ke Jeong, Nikolaj Coster-Waldau, Olivia Colman.

Para mayor información sobre el evento invitan a entrar en globalgoalunite.org.