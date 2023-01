Shakira y Bizarrap estrenan su colaboración en la sesión #53

Tijuana, Baja California.- La cantante colombiana Shakira unió fuerzas con el productor argentino Bizarrap para lanzar la sesión #53.

En la esperada sesión hace alegoria a su anterior relación con el exfutbolista Gerard Piqué, quien presuntamente engañó a su pareja con otra mujer.

La famosa de 45 años impresionó a sus fanáticos al realizar referencia a su tema "Loba" y su pasado.

Una loba como yo no está pa’ tipos como tú

A ti te quedé grande

Por eso estás con una igualita que tú

Oh-oh, oh-oh

[Verso]

Esto es pa’ que te notifiquen, así que trague, trague, mastique

Yo contigo ya no regreso, ni aunque me llores, ni me supliques

Entendí que no es culpa mía que te critiquen

Yo solo hago música, perdón que te salpique

En sus últimos proyectos, la interpreté de "Waka Waka" y "La intuición" tiró indirectas al deportista en sus temas "Te Felicito" con Rauw Alejandro y "Monotonía" junto a Ozuna.

Por su parte, el productor argentino consiguió conquistar las listas de reproducción en las diversas plataformas con sus colaboraciones con el artista Quevedo y el rapero Duki.