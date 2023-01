¿Qué dijo Piqué tras el anuncio de colaboración entre Shakira y Bizarrap?

Ciudad de México.- La colaboración de Shakira con Bizarrap causó revuelo en las redes sociales e incluso Gerard Piqué tuvo algo qué decir.

La cantante colombiana confirmó ayer que cantará junto al rapero el tema titulado “BZRP Music Session #53”.

La cantautora sorprendió al promocionar la canción con la llamativa frase: “Una loba como yo no está pa’ tipos como tú!”, pues además de hacer alusión a una de sus antiguas canciones “Loba”.

Diversos usuarios de redes sociales destacaron que era otra indirecta para su ex pareja Gerard Piqué.

Por si esto fuera poco, minutos después de anunciarse la colaboración entre el argentino y la colombiana, se filtró lo que presuntamente es un estribillo de la esperada canción, el cual dice así:

Esto pa’que te mortifique, mastica y traga pa’que no pique. Yo contigo ya no regreso ni, aunque me llores ni me supliques. Entendí que no es culpa mía que te critiquen. Yo solo hago música, perdón que te sal-pique”.