Shakira da indicios de sencillo con “indirecta” para Piqué

Shakira siguió demostrando su increíble talento musical en numerosas ocasiones, y tras su ruptura con Gerard Piqué, volvió a consolidarse en lo más alto de las listas de éxitos con el par de temas que lanzó el año anterior y que aún hoy siguen en boga.

En los últimos meses la colombiana se ha robado la atención por convertir su ruptura sentimental en éxitos musicales como ‘Te Felicito’ y ‘Monotonía’, que ya cuentan con millones de reproducciones en las distintas plataformas digitales.

Y esto no se detiene, pues todo indica que lanzará un nuevo sencillo, según un sospechoso mensaje que se publicó a través de Twitter y que ya ha hecho especular a sus fanáticos.

Los encargados de dar la noticia fueron justamente algunos seguidores de la barranquillera que, a través de la cuenta oficial de noticias sobre Shakira, publicaron una imagen con la frase: “Una loba como yo no está pa' lobos como tú. 11/01/23”.

Una loba como yo no está pa’ tipos como tu! �� ⏰ 01/11 pic.twitter.com/KGyWeD3sqq

Sin embargo, las especulaciones cobraron más fuerza cuando la cuenta oficial de Sony Music retuiteó dicho mensaje, por lo que se trataría de un anuncio oficial, pese a que no hay mayor información en las redes de la cantante.

De inmediato, los internautas expresaron su emoción y muchos aseguraron que esta frase no solo hace referencia a su popular canción ‘Loba’, lanzada en el 2009, sino que también es una “indirecta” al exfutbolista español.

Además, en la cuenta de los fanáticos se puede ver un video en el que Shakira se nota emocionada al mencionar la palabra "eleven" como referencia al 11 de enero.

Once, número once. No puedo creerlo. Increíble”, dice la colombiana.