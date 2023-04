Shakira se despide de Barcelona, "donde aprendí que la amistad es más larga que el amor"

MIAMI.- Tras una turbulenta y mediática separación con el futbolista Gerard Piqué, Shakira ha decidido abandonar Barcelona, su hogar por más de una década para iniciar una nueva vida junto con sus dos hijos, Milan y Sasha, en la ciudad de Miami, Florida.

Fue hace un par de meses que los medios revelaron que durante el juicio legal por la custodia, Shakira solicitó al jurado poder mudarse a Miami junto con sus hijos, poniendo tierra de por medio con su expareja, algo que fue concedido a la cantante.

Gracias a todos los que allí me animaron, secaron mis lágrimas, me inspiraron y me hicieron crecer. Gracias a mi público español que me ha arropado siempre con su cariño y lealtad. Para ustedes solo un hasta luego y como decía tantas veces mi padre, nos vemos en las curvas", agregó.