Shakira se defiende de los fiscales españoles por campaña de difamación

Ciudad de México.- Shakira se ha visto envuelta en la polémica desde hace meses, no solo por el rompimiento con su pareja Gerard Piqué, sino por sus problemas con la ley.

La artista colombiana ha sido señalada por presuntos delitos fiscales en los años 2012 y 2014.

Por ello, este viernes, a través de sus abogados, la cantante presentó un escrito de defensa en respuesta a estas acusaciones.

Foto: Cortesía

Asegura es víctima de una campaña de difamación

Asimismo, aprovechó el momento para responder a los fiscales españoles, alegando que fue víctima de una campaña de difamación y tiene recibos para probarlo.

“Pretenden presentarla como una artista que quería eludir el pago de impuestos. La han perseguido encarnizadamente en el ámbito penal y mediático usando métodos inaceptables para atacar su reputación y forzarla a llegar a un acuerdo”, dice el escrito que reporta El Confidencial.

Debido a que ha sido señalada por no pagar impuestos sobre más de 14 millones de dólares en ingresos de los años antes señalados, la cantante alegó que durante ese tiempo no era residente de España.

La ley en España

De acuerdo con la ley del país ibérico, si una persona permanece en su región por 183 días o más en un año, está obligada a pagar impuestos.

No obstante, la intérprete de “Te aviso, te anuncio” manifestó que en realidad pagó poco más de 10 millones de dólares en impuestos al gobierno de Estados Unidos, ya que por su trabajo en el reality The Voice como entrenadora, no habría estado en España durante el rango estipulado de días.

Por su parte, los fiscales buscan ocho años de prisión y una multa de 24 millones de dólares si es declarada culpable en su próximo juicio, pero Shak ha dicho en nuevos documentos legales que ha pagado más de 90 millones de dólares a la Hacienda española.