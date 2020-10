Shakira se declara fan de BlackPink, ¿habrá un dueto?

CIUDAD DE MÉXICO.- Shakira se convirtió en tendencia en redes sociales, luego de desatar la emoción de sus fans al abrir las puertas a una posible colaboración musical con la popular banda surcoreana BlackPink.

Todo ocurrió cuando Rosé, una de las integrantes del grupo K-Pop, publicó un video bailando “Waka Waka”, canción de la Copa Mundial de Futbol en África de 2010, interpretado por la intérprete colombiana.

Los fans de redes sociales llenaron de “Me Gusta” la publicación de Rosé, pero lo que hizo estallar de emoción a todos fue que Shakira retomara el video y lo compartiera en su cuenta oficial de Instagram, con un mensaje externando su admiración hacia la agrupación de chicas.

¡Oh wow! ¡Me encantó verte hacer eso! ¡Súper lindo! Gracias Rosé. PD: Me encanta tu cabello”, escribió Shakira a Rosé.

En apenas cuatro horas, el video acumuló más de un millón de Me Gusta y desató la emoción en Internet, pues los fans rogaron un ver una colaboración musical entre Shakira y BlackPink.

SHAKIRA VIO EL VIDEO DE ROSÉ BAILANDO WAKA WAKA Y AHORA LE ESCRIBIÓ DIOS A ESTO LE LLAMO ROSÉ IMPACT — ღStef (@youngierose) October 17, 2020

BlackPink es una popular banda K-Pop integrado por chicas, que se han convertido en una de las más queridas en el mundo, con grandes éxitos musicales como “Forever Young”, “Playing with fire”, “Kill this love” y “How you like that”.

Además, han tenido icónicos duetos con cantantes internacionales como Selena Gómez con “Ice Cream” y Lady Gaga con “Sour Candy”.