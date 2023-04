Shakira podría jugar en la Queens League de Piqué

Ciudad de México.- Shakira y Piqué se encuentra en la mira pública una vez más, y es que el exfutbolista Sergio ‘’Kun'' Agüero externó sus deseos de fichar a la cantante para la Queens League.

Y tras darse a conocer los equipos para la Queens League, Sergio Kun propuso a la artista como una de las integrantes de su equipo ‘’Kunitas''.

Vos imagínate jugando a Shakira para Kuni Sports y que el presidente sea Gerard Piqué”

Comentó Kun durante una de sus transmisiones en Twitch con la periodista deportiva Morena Beltrán.

Otras exnovias

Kun Agüero incluso señaló que no habría problema, pues “Gemita”, ex novia del streamer TheGrefg, también estaba dentro del torneo, por lo que no veía inconveniente en fichar a la ex de Piqué.

Igualmente, el también exfutbolista argentino comentó que en este momento se encuentra en Miami, lugar al que recientemente se mudó Shakira junto a sus hijos Milan y Sasha, de 10 y 8 años respectivamente.

“La 12 puede ser Shakira también, habría que contactarla. Ella está en Miami ¿sabías? ¡Claro que puede suceder, que se pudra todo!”, manifestó Kun.

Bromas para Piqué

Cabe recordar que Agüero ha sido uno de los principales bromistas de Gerard respecto a Shakira desde que los famosos pusieron fin a su relación sentimental.

Shak y Piqué han estado envueltos en la polémica debido a su tortuosa separación luego de 12 años de relación, sobre todo por la versión de que el empresario le fue infiel a la cantante con Clara Chía Martí, una joven española de 24 años, y que la barranquillera prácticamente confirmara este rumor con el sencillo Bzrp Music Sessions, Vol. 53.

En ese contexto, el gran éxito que ha alcanzado la Kings League en su primera edición, una creación de Piqué junto a streamers famosos, abrió la posibilidad de crear una versión para mujeres, que llevará por nombre Queens League, misma que ahora podría contar con nada menos que Shakira.