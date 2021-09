Shakira fue atacada por un par de jabalíes y le robaron su bolso, pero logró recuperarlo tras enfrentarlos

ESPAÑA.- Tremendo susto se llevó Shakira cuando fue atacada por un par de jabalíes que lograron “robarle” el bolso y huyeron hacia el bosque, pero logró recuperarlo después de enfrentarlos.

El martes pasado, Shakira compartió en sus historias de Instagram un video donde se le puede apreciar bastante asustada por el ataque que sufrió por parte de unos jabalíes, en un parque de España.

En el clip se puede escuchar la voz de la colombiana de acento español que había sido atacada por unos jabalíes y le habían arruinado su bolso, en el cual guardaba sus pertenencias y por poco perdía su celular.

Miren como me han dejado el bolso dos jabalíes que me han atacado en el parque. Me han atacado, me han reventado todo y se iban llevando mi bolso para el bosque, con mi teléfono. Al final, me han dejado el bolso…”, informó.