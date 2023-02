Shakira confiesa sentirse completa tras separación, en entrevista con Enrique Acevedo

BARCELONA.- Después de meses y meses de especulaciones, Shakira ha decidido realizar su anticipada primera entrevista a medios de comunicación desde su separación con el futbolista Gerard Piqué y su rotundo éxito con la canción "BZRP Music Sessions #53".

Fue en el programa nocturno En Punto que el periodista Enrique Acevedo mantuvo una conversación bastante honesta y personal con la cantante colombiana respecto a los recientes acontecimientos en su vida. En primera instancia, Acevedo cuestionó a Shakira sobre las múltiples conversaciones que despertó su colaboración con el productor argentino Bizarrap.

De este mismo modo, la intérprete de "Inevitable" explicó que fue duro desechar esa idea que se le es impuesta a la mujer dentro de una sociedad y reconfigurar su autoestima para no depender de nadie más que ella misma en su camino a la felicidad y paz mental.

Siempre he sido dependiente emocionalmente de los hombres, tengo que confesarlo... Soy una enamorada del amor. Pero he comprendido que yo me basto a mí misma (...) Cuando una mujer tiene que afrontar la vida, sale fortalecida. He logrado sentir que yo soy suficiente, ahora me siento completa, porque siento que dependo de mí misma, además tengo a dos niños que dependen de mí, y tengo que ser una leona", confesó.