Shakira asegura que sabe cómo mantener interesado a Piqué

Shakira y Gerard Piqué son sin duda una de las parejas más queridas en el medio del espectáculo. Se han convertido en una pareja tan popular que incluso han sido protagonistas de varios rumores, sobre todo uno que señala que tienen problemas en su relación.

Ahora la pareja decidió hablar mediante una entrevista para 60 minutos, en donde incluso Shakira confiesa por qué no quiere casarse con Piqué y explica su temor al matrimonio.

"El matrimonio me asusta. No quiero que me vea como su esposa, sino más bien como su novia. Es como esa fruta prohibida, prefiero mantenerle atento y que piense que todo es posible dependiendo de su comportamiento", confiesa.

Por su parte, Piqué no pareció sorprenderse por su respuesta, incluso se rió junto con ella, lo que deja en claro que existe más que un acuerdo entre ambos, lo que sacó aplausos en redes sociales y dejó claro que no siempre es necesario un anillo en el dedo para demostrar el amor que se siente hacia otra persona.

La cantante y el futbolista cuentan con dos hijos en común, cabe señalar que Shakira ha mencionado en repetidas ocasiones que desea tener más hijos, por lo que se podría decir que ‘‘la fabrica’’ aún no ha cerrado.