Shaila Durcal confiesa por qué no ha tenido hijos propios

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras la muerte de Rocío Durcal, su hija menor, Shaila Durcal huyó de España y se refugió en México y en Estados Unidos por más de una década, en donde formó una familia en la que se siente plena, según publicó la revista Quién.

En una entrevista que otorgó en España, la intérprete de “Convénceme” habría revelado que con la muerte dolorosa que tuvo su mamá, producto de un cáncer de útero, decidió huir a México, donde se “escondió” durante ocho años y dejar atrás lo que vivió en España con la enfermedad de su progenitora, pero ya lo ha superado y desea regresar.

He de reconocer que hui y me escondí. Ahora he sentido la necesidad de volver y apoyar a mis hermanos", habrían sido las palabras de la cantante.

El regreso a su país natal fue porque su hermano Antonio Morales dio positivo a Covid-19 y estuvo varias semanas en la unidad de cuidados intensivos de un hospital en la “madre patria”.



La maternidad

Luego que la cuestionaran sobre los motivos por los cuales no ha sido madre biológicamente, la artista dijo que no tenía la necesidad de ese sentimiento, ya que se sentía plena como madre, al llenar ese “vacío” que pudiera haber sentido, su hijastra de 16 años de edad, hija de su esposo Dorio Ferreira y su primer esposa.

"A mí la hija me la dieron hecha. Ya tiene 16 años y casi salimos juntas... Tengo 41 años y si fuera a tener hijos, me tendría que poner ya. Pero mi marido se ha quedado en la práctica", externó Shaila en tono de broma.

Otra de las cosas por las que no ha decidido tener un hijo propio es por el lugar de abuela que dejó su mamá y que sería difícil de llenar, y dejó entrever que no le gustaría que su hijo pasara por el proceso de no tener una abuela materna.



"Pienso que iba a faltar esa conexión con la abuela. Eso es echar de menos", finalizó.

Shiala es la hija menor de Antonio Morales "Junior" y de Rocío Dúrcal, quien además son padres de la actriz Carmen Morales y Antonio Fernando.

De acuerdo a los datos biográficos de la también actriz, publicados en Internet, Shiañla vivió más de ocho años en México y se mudó a Los Ángeles, California, donde ha conseguido el éxito estadounidense y tiene varias presentaciones.

Inició su carrera como cantante en 2004 y hasta 2019 había realizado cinco producciones discográficas, así como ha interpretado papeles secundarios en algunas telenovelas como “La Fea Más Bella”, “Por Ella Soy Eva” y “La Bandida”.