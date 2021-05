"Sería un buen papá": Ana de la Reguera habló con quien le hubiera "gustado" tener hijos

CIUDAD DE MÉXICO.- Ana de la Reguera es una de las actrices más reconocidas de México, que ha logrado abrirse camino en Hollywood y destacar por su talento y belleza que la distingue.

Como cada domingo Yordi Rosado suele compartir su entrevista semanal en su canal de YouTube y en esta ocasión estuvo de invitada especial la guapisíma actriz, donde hablo un poco de su trayectoria artística y como pocas veces de su vida personal, donde decidió ser lo más sincera posible.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Durante la entrevista el conductor le cuestionó si en algun momento había tenido un "amor de una noche", de aquellos que no suelen olvidar, a lo que la artista respondió que si y que habia sido uno de los días más increíbles de su vida y hasta llegó admitir que de vez en cuando aun mantiene contacto con esa persona.

Además sobre sus relaciones que ha tenido durante su vida destacó que generalmente, sus exnovios han sido antes que nada amigos y después de eso se ha dado lo demás, pero casi siempre ha estado con personas con las que ya ha estado.

Cada pareja saca algo diferente de ti, por lo general yo me comporto, yo siento que he sido muy diferente con cada pareja" dijo la actriz.

Ana habla sobre su "maternidad"

Yordi optó por preguntar un poco más de la vida personal de la actriz, y sobre la pregunta que muchos se hacen si realmente: "¿Quiere ser mamá?", a lo que ella contestó sin dudarlo, que actualmente es algo que no busca.

Ana de la Reguera reveló que hace unos años atrás debido a la presión social decidió congelar sus ovulos, pero han permanecido todo este tiempo en Nueva York.

Sin embargo la actriz confesó que con Mario Carbone, con quien mantuvo una relación llegó a pensar tener hijos a su lado, y fue precisamente cuando estaba con él, cuando decidió congelar los óvulos.

Era un buen novio, si me divorciaba iba ser buena onda, si no funciona sería una gran pareja, entonces con él, él puede ser una gran ex pareja, que si no funcionan las cosas sería un buen papá" dijo la artista.

Aunque Ana recibió muchos comentarios por parte de muchas personas cercanas que le recomendaban ser mamá, ella se dio cuenta que no es una decisión que se debe tomar a la ligera, y como es algo que no le nació prefirió no hacerlo.