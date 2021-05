¿Yordi Rosado se arrepiente de tirarse del paracaídas con JuanPa Zurita?

CIUDAD DE MÉXICO.- Yordi Rosado es uno de los conductores más reconocidos en la pantalla chica, pero ya desde hace unos meses se ha abierto fama en su programa de YouTube, donde ha tenido grandes invitados como Yuri, Benny Ibarra, Danna Paola, Irina Baeva y la última que fue con el YouTuber JuanPa Zurita.

Y es que en esta ocasión JuanPa decidió invitar al conductor a una gran aventura, que consistía en aventarse de un paracaídas a su lado, aunque ya lo había hecho algunos años, confesó que esta vez sería distinta.

Yordi reveló que como el influencer asistió a una de sus entrevistas, sabía que lo menos que podía hacer es complacerlo y cumplir con su palabra, como muestra de agradecimiento, por su sinceridad.

Por su parte Zuri confesó que tiene más de 120 altos que ha hecho, además le jugó una broma al periodista de que ya había tenido varios accidentes, esto con el objetivo de asustarlo.

Al cuestionar a Yordi sobre si en su momento más alto de fama hubiera tenido un destino distinto con las redes sociales, él comentó que ojalá hubiera sido igual, pero en ocasiones este tipo de proyectos provocan que puedas hacer colaboraciones con gente más talentosa o incluso ayudar a proyectar a algún artista.

Me encanta y me fascina y espero hacerlo toda mi vida, he trabajado mucho en Televisa, yo no me había dado cuenta de la gran apertura que tienen las plataformas como Youtube" dijo el conductor.