Sergio Mayer responde señalamientos de supuesta demanda a Arena CDMX por show de Garibaldi

Ciudad de México.- Sergio Mayer se manifestó tras los señalamientos que hizo Charly López en su contra, denunciando las medidas que Mayer tomó para que sus colegas de Garibaldi no usaran el nombre de la agrupación en su reencuentro.

Después de que López aseverara que Sergio amenazó con demandar a la Arena CDMX si la banda se presentaba como parte de los 90's pop tour con el nombre de Garibaldi, a lo que el cantante se negó

Imagínate, yo tengo muchas cosas con la Arena Ciudad de México, no tiene nada qué ver una cosa con la otra, vamos a seguir trabajando juntos, yo reconozco la Arena como uno de los mejores recintos del país, mi relación con ellos es extraordinaria y no tiene nada qué ver una cosa con la otra”

Explicó el actor y político en conferencia de prensa.

Tiene negocios

Ante la insistencia de los reporteros con respecto a si como empresario planea denunciar al inmueble donde GB5 ofrecerá su espectáculo, Sergio manifestó:

“Por supuesto que no, ya lo aclaré, tengo negocios con la Arena, tengo relación, hay una cosa que se llama deslinde de responsabilidades, que eso lo saben los abogados de qué se trata, con la Arena yo tengo muy buena relación, estoy aquí sentado, aquí están los ejecutivos, ¿cómo voy a tener una demanda contra la Arena?, ¡por Dios!”.

Finalmente, el esposo de Issabela Camil no quiso responder a más interrogantes de este tipo y al escuchar que los periodistas continuaban con las dudas sobre la controversia, únicamente agregó: “Y no voy a responder nada que no tenga que ver con este proyecto porque no viene al caso, y además ya aclaré”.

Fue hace algunas semanas cuando Katia Llanos, Luisa Fernanda, Paty Manterola, Charly López y Víctor Noriega anunciaron el regreso de Garibaldi, la agrupación que se formó en 1988, pero con el nuevo nombre; GB5, aunque en ese momento negaron que el cambio hubiera sido motivado por diferencias con los otros integrantes que no se unieron a su regreso.