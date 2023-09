Charly López podría enfrentar una condena de hasta cinco años por “falsificar una firma"

CIUDAD DE MEXICO. - En una reciente revelación por parte del programa 'Ventaneando', el nombre de Charly López se ha visto envuelto en una tormenta mediática después de que se alegara que supuestamente falsificó la firma de Ingrid Coronado en las escrituras de una casa que adquirieron cuando ambos estaban casados. La situación ha llevado a Ingrid Coronado a hablar públicamente sobre el tema durante una entrevista en las cámaras de TV Azteca.

Durante la entrevista, Ingrid Coronado expresó su sorpresa por la divulgación de esta información, dado que los hechos ocurrieron hace aproximadamente un año.



"Esto fue hace un año, ¿pero ¿cómo tienen esa información? Hace un año salió ese resultado y no he querido usar ese tipo de información en lo mediático. No me sorprendió el resultado porque yo sabía que esa firma no era mía y que yo no había firmado esos papeles", declaró la conductora.