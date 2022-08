Sergio Mayer quiere ser Presidente de México

Ciudad de México.- Sergio Mayer se quiere lanzar a la grande y convertirse en el próximo Presidente de la República.

El ex Garibaldi ha manifestado su interés por avanzar en el ámbito político, luego de haber ocupado una curul como Diputado Federal.

En una reciente entrevista para el programa Venga la Alegría, Mayer de 56 años reveló sus aspiraciones a ocupar cargos como gobernador o presidente de México.

Sergio Mayer se visualiza como Presidente

Por supuesto que me visualizo, claro, lo decreto y lo pienso, y sigo trabajando para ello, y que el hecho de ser actor no te minimiza ni te quita la posibilidad de hacer bien las cosa”, externó.

Mayer recordó que en el mundo del espectáculo existen casos de figuras que han destacado en la política.

“Arnold Schwarzenegger fue gobernador del Estado más importante, que fue California, y yo he tratado de demostrar con hechos, que con todo lo que han querido desacreditarme, decir y demás, siempre he comprobado que la verdad me asiste”, recalcó.

Sin intenciones de demandar a Daniela Parra

En otros temas, Sergio aclaró que no tiene intenciones de tomar acciones legales contra Daniela, primogénita del actor Héctor Parra, quien se encuentra detenido y en espera de que se celebre el juicio para determinar si es culpable de haber violentado sexualmente a su otra hija Alexa Hoffman.

Fotos: Agencia México

“Nunca dije que iba yo a presentar, dije que había elementos suficientes para presentar, claro, porque mucha gente la ve como una niña tierna, chiquita, pero ella tiene 27 años, ya tiene una responsabilidad, ella y sus abogados, me acusaron de tráfico de influencias, y voy a dar una conferencia de prensa para dar a conocer en qué quedó ese tema”, explicó.

Finalmente, el actor defendió la decisión de su hija Antonia, quien recientemente presumió su primer tatuaje. “Está feliz con su tatuaje, significa mucho para ella, dice ‘mi vida’, así era como su abuelo le decía, y tuvo un evento muy especial que ella vivió y al otro día no lo platicó y estaba muy entusiasmada y tomó la decisión”.

Video: