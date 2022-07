Daniela Parra responde a Sergio Mayer por advertencia de posible demanda

Ciudad de México.- Daniela Parra lanzó un mensaje para Sergio Mayer, después de que el actor le dijera que cuidara sus palabras para evitar conflictos legales.

Por lo que durante una entrevista con Venga la Alegría, la joven aseveró que no teme de las amenazas del artista, al igual que una posible demanda.

Lo que el señor quiera opinar de mi o quiera decir, lo tomo de quien viene, no me interesa tener ningún contacto con él, no me interesa para nada, solo lo que digo es que, si él se preocupa de lo que yo estoy diciendo, que se preocupe por qué lo estoy diciendo”