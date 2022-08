Sergio Mayer advierte denuncia a Natália Subtil por quedarse con su camioneta

Ciudad de México.- El actor Sergio Mayer ha respondido a Natália Subtil, después de que la madre de su nieta denunciara que Sergio Mayer Mori tuviera más de un año sin dar la manutención de su hija Milly y que además el actor lo respalda.

Molesto por la postura de su exnuera, Mayer recordó que ella había cometido un delito al tener relaciones con su hijo cuando era menor de edad.

Eso es estupro, definitivamente, era menor de edad cuando se conocieron, ella estaba casada, y es un tema que ahí se ha quedado encimita, pero tengamos la conciencia de lo que pasó. Y con todo y todo mi hijo de verdad está bien comprometido, y a eso regresó, a arreglar los temas legales, y que se ponga ante un juez ¿qué le corresponde?, ¿qué le corresponde a él con su hija?”

¿La va a denunciar?

Posteriormente, Sergio confesó que Subtil ha incurrido en otro delito, por lo que está pensando seriamente en denunciarla. “Le presté mi camioneta, para que lleve a la niña a la escuela, porque decía que no la llevaba porque no tenía coche, le presté mi camioneta, y ahí la tiene y no me la quiere regresar, eso se llama abuso de confianza, yo podría ir a hacer la denuncia por abuso de confianza para que me regrese la camioneta”.

Por último, ante la pregunta de qué motivo le da la brasileña para no devolvérsela, Mayer replicó: “qué no, que no me la va a regresar, que si quiero la camioneta le tengo que dar una yo o mi hijo, pues ¡ah, caray!”.