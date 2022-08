Sergio Mayer Mori vuelve a México por posible demanda de manutención

Ciudad de México.- El actor Sergio Mayer Mori se posicionó en la polémica después de que su ex pareja y madre de su hija, Natália Subtil lo acusara de desatender a la pequeña y no brindarle su pensión.

Después de las declaraciones, el artista se manifestó con el fin de defenderse en su encuentro con los medios en el Aeropuerto de la Ciudad de México.

“Aquí estoy, y yo pues justamente voy a tratar con ese tema ahora que estoy acá. Es difícil tener una hija con una persona con la cual no estás, ahorita que aterricé le marqué, le dije que iba a verla pronto”, comentó en primera instancia.

Lo sabrán todo

Y aunque el hijo de Bárbara Mori y Sergio Mayer se ha mantenido reservado al respecto, el joven aseveró que daría a conocer todo lo que ha sucedido tras su separación.

Va a llegar un momento en el que se van a enterar de todo, lo prometo, yo siempre he estado al pendiente de mi hija, eso lo pueden ver, independientemente de la distancia que ha sido un factor obviamente muy fuerte. Yo creo que acciones en vez de estar diciendo y diciendo cosas todo el tiempo, yo también podría decir cosas todo el tiempo, pero prefiero no”

Explicó.

Conjuntamente, el artista lamentó que la madre de su hija Mila trate de desprestigiarlo y dejarlo ver como un padre desobligado.

“Creo que ya van muchos años de lo mismo, si estuviéramos en 2017 entiendo el morbo, pero seguimos… a ver, pónganse en mis zapatos, obviamente es pesado intentar lidiar con algo y que siempre haya problemas por todos lados, pero obviamente yo para variar aquí estoy y yo pues justamente voy a tratar con ese tema ahora que estoy acá, aprovechando que estoy cerca, y les prometo que algún día se van a enterar de todo”, recalcó.

Las acusaciones

En cuanto a las acusaciones de su expareja, Sergio remarcó que este tipo de conflictos a quien más afecta es a la niña. “Es difícil tener una hija tener una hija con una persona con la cual no estás en una relación para empezar, y segundo, que tiene una mentalidad tan diferente, es difícil, obviamente me encantaría estar más ahí”.

Finalmente, Mayer Mori confesó su deseo de ser un modelo a seguir para su única hija. “Algo me preguntaban de ejemplos a Mila, yo creo que este es un ejemplo hermoso, que ella vea que yo tengo una familia y que yo tengo una relación estable y amo a mi pareja, y que mi pareja la ama a ella también, y que tengo una buena relación y no estoy de ahora tengo otra novia, y otra novia, no, siempre ha sido como muy constante eso”.