Sergio Corona, actor de la época de oro, publicará libro titulado "Te invito a mi camerino"

CIUDAD DE MÉXICO.- Sin lugar a dudas el actor de la época de oro, Sergio Corona, ha logrado trascender a lo largo de los años al darse a conocer entre diferentes generaciones por los personajes que protagoniza, incluso para los más jóvenes es fácil distinguirlo por su papel principal en el programa "Como dice el dicho".

Recientemente, la Asociación Nacional de Actores (ANDA) galardonó a Corona con una medalla de honor en reconocimiento a su extensa trayectoria en el medio artístico.

Y al anunciar este gran logro, el actor aprovechó para informar a sus seguidores que está trabajando en un proyecto personal, específicamente en un libro de su autoría titulado "Te invito a mi camerino".

Por más de 70 años, el protagonista de "Como diche el dicho" ha logrado posicionarse entre las celebridades mexicanas por su gran desempeño actoral, ya sea en teatro, programas, cabarets, cine e incluso series, tal como "Hogar dulce hogar".

También, uno de sus papeles conocidos en el público fue su trabajo para la campaña publicitaria de la Comercial Mexicana como Julio Regalado.

Es por ello que ahora, Sergio Corona decidió aprovechar su extensa trayectoria artística y compartirla con los demás a través de sus vivencias, anécdotas y aprendizajes que su carrera le ha dejado, y a sus 93 años optó por escribir su propio libro durante la pandemia por Covid-19.

A mediados de la pandemia, estaba encerrado en mi casa y fue cuando decidí escribirlo. He recordado muchas cosas, que si no me siento a concentrarme, la verdad no las recuerdo. Son varias vidas”, expresó el artista en la ceremonia de premiación.