¿Cuál fue el motivo por el que María Félix humilló a Sara Montiel?

CIUDAD DE MÉXICO.- A pesar de que Sara Montiel y María Félix son consideradas dos de las mujeres más bellas del la Época de Oro del Cine Español y Mexicano, no siempre fueron amigas, ya que María habría humillado a Sara cuando era joven.

En una entrevista que le hizo Juan José Origel antes de morir a la primera actriz Sara Montiel, la española reveló que cuando conoció a “La Doña”, ésta la corrió de un set de grabación sin siquiera conocerla.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

La estrella de “Ahí viene Martín Corona” platicó que cuando tenía 17 años de edad y llegó a México, la invitaron al set de grabación de la película “Camelia”, la cual fue protagonizada por María Félix y el galán español, Jorge Mistral, en 1954.

Poster de la película "Camelia", de 1954.

Tomada de la Red

Pero a pesar de que el productor, Cesáreo González, era su compatriota, el recibimiento que tuvo en el foro no fue muy bueno y todo por culpa de la sonorense María Félix, quien la humilló frente a todos y la mandó sacar del estudio.

Yo me fui a un rincón y la tía (María Félix) sale en la ventana y dice: ‘Aquella señorita que está ahí enfrente, fuera del set, que no tiene nada que hacer aquí”, recordó Montiel.



SARA MONTIEL NO LOGRÓ TOMARSE UNA FOTOGRAFÍA CON “LA DOÑA”

Al no poder creer lo que estaban escuchando, Silvia Pinal, quien estaba presente en la entrevista y Pepillo Origel, la cuestionaron que si era en serio lo que les estaba platicando, mientras que Sarita Montiel aclaró que no mentía.

Añadió que las personas que la acompañaban le dijeron que no se preocupara, ya que “María Bonita” siempre era así de especial, pero que las iba a presentar y seguramente se caerían bien, pero no fue así.

“Fui y me dijo: ‘Yo, con esta niña, no me retrato. Usted, ¡fuera! No, no, no, ¡fuera! Y yo de todos colores”, relató.

La actriz que murió el mismo día en que falleció “La Doña”, pero de 2013, externó que ella siempre defendió a María Félix, a pesar de su temperamento, ya que era de uan belleza espectacular, pero ni así lograba que la estrella mexicana la quisiera y siempre la sacaba de todos los sitios.