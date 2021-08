"Sergio Andrade fue mi primera vez": Aranza reveló que al productor le gustaban las niñas de 11 y 12 años

CIUDAD DE MÉXICO.- La cantante Aranza reveló que la primera vez que tuvo relaciones sexuales con Sergio Andrade, cuando el productor era esposo de María Raquenel Portillo, mejor conocida como “Mary Boquitas”.

En el programa “El Minuto Que Cambió Mi Destino”, la cantante confesó que su primera vez fue Sergio Andrade, cuando apenas tenía 17 años de edad, pero el hombre no habría estado interesado en ella del todo, ya que le gustaban las niñas de 11 ó 12 años de edad.

No, no fui novia de Andrade; sí tuve algo que ver con él. No fui su novia, pero me ilusioné mucho. Tenía 17 (años); estaba ya muy grande para él. De verdad te lo digo, a él le gustaban de 11 ó 12”, dijo.

La también actriz indicó que, aún así, el compositor fue el primer hombre con el que tuvo sexo, y su experiencia fue muy desagradable, según dijo, y años después se dio cuenta de que había sido abusada sexualmente por el hombre.

“Yo era virgen. Era una niña que nunca había tenido un novio… yo tenía 17, casi 18 años, y yo no sentí, hasta después que tomé terapia, que había sido abusada. (Al prinicipio) Yo no sentí que me habían manipulado ni nada, yo me ilusioné con la idea de él, porque a él casi no lo veía”, aclaró.



“Mary Boquitas” habría alentado a Aranza para que se acercara a Sergio Andrade

La intérprete aseguró a Gustavo Adolfo Infante que “Mary Boquitas” la alentó para que se fijara en Sergio Andrade, quien supuestamente estaba interesado sentimentalmente en ella, pero desconocía que ella era su esposa, ya que creía que era la “muchacha de limpieza”.

“Yo siempre la vi como la secretaria. Luego me empecé a dar cuenta de que era más que la secretaria, y perdón Mary, pero era como la doméstica de la oficina porque hacía de todo. Un día la vi lavando unos ‘chones’ de hombre”, dijo.

Aranza platicó que conoció a Sergio Andrade por cuestiones profesionales, pero desde un inicio le pareció que habían cosas raras alrededor, ya que había mucho “secretismo” en la academia que el productor operaba, en la que tomó clases.

La chihuahuense destacó que le sorprendió ver cómo es que, tanto Gloria Trevi como Mary Boquitas, traían “harapos” por ropa y la evidente falta de alimentación de las chicas, especialmente de Gloria, quien comía desesperadamente como si no lo hubiera hecho en mucho tiempo.

“Con quien más acercamiento tuve, sobre todo al principio, fue con Mary y ella me empezó a vender la idea de que Andrade estaba enamorada de mí. Yo no lo sabía (que era esposa de Sergio), para mí era la empleada”, apuntó.

Aranza comentó que gracias a que su padre estuvo siempre vigilándola y que trabajaba en la Policía Judicial, fue que Sergio Andrade se portó más cauteloso con ella y no formó parte del conocido mediaticamente “Clan Trevi-Andrade”, y agradece a Dios y a la vida por eso.