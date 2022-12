Señalan nuevamente a Galilea Montijo y Andrea Legarreta por presunta rivalidad

Ciudad de México.- Aunque Andrea Legarreta y Galilea Montijo son de las presentadoras más icónicas del espectáculo por su trayectoria, es usual que estén envueltas en las mismas polémicas.

Entre las controversias que constantemente siguen a las artistas, es la supuesta rivalidad que existe entre ellas, ya que si bien, durante el programa Hoy se muestran amables, siempre han sido señaladas de aparentar una amistad que no existe.

Aunque Montijo y Legarreta niegan continuamente dicha situación, en días anteriores resurgió el rumor ya que Andrea no acudió a la develación de la réplica de cera que se le hizo a Galilea en el Museo de Cera de Ciudad de México.

Con dicho escenario, fue Andrea Rodríguez quien negó la situación cuando un reportero de Ventaneando enfatizó en la ausencia de la esposa de Erik Rubín.

¿Si te has fijado que Andrea viene afónica no?, la verdad es que como que empezamos con una gripilla, empezó Tania, Latin (Lover), luego se la pasó a Emma (Pulido), luego Legarreta, luego Gali y yo traigo un poco, ya todos vimos que no es ni influenza, porque ya estamos vacunados, ni Covid, pero a unos les pegó más fuerte como en el caso de Andy, y a otros fue muy leve”