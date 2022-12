Galilea Montijo rompe en llanto tras homenaje en Museo de Cera

Ciudad de México.- La conductora Galilea Montijo se ha consolidado en el mundo del entretenimiento debido a su profesionalidad y carisma.

Tras casi más de 30 años de trayectoria, recibió un homenaje en el Museo de Cera, en donde construyeron una figura hecha a la medida que resalta sus características.

Después de presentar la nota en un evento en el programa Hoy, Montijo expresó su emoción y agradecimiento.

Me dieron la noticia ayer que también voy a estar en el de Guadalajara, que también va a estar mi familia de Guadalajara y nada, no tengo más que… es que ni siquiera tengo palabras, es como… un proceso que comenzó en el 2019, se atrasó con la pandemia y hasta el día de ayer pudimos… Y todos los que estuvieron presentes de verdad muchas, muchas gracias, al Museo de Cera también, a los fans que vinieron de Chihuahua de no sé dónde y me dieron muchas sorpresas el día de ayer, de verdad gracias, no tengo más que decirles gracias a todos”