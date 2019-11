Selena Gomez y la crítica de su presentación en los AMA's

LOS ÁNGELES, California.- Selena Gomez es noticia una vez más debido a su apertura en los American Music Awards 2019, en donde presentó en vivo por primera vez sus temas: ‘‘Lose You To Love Me’’ y ‘‘Look At Her Now’’.

Uno de los shows más esperados de la noche. Sin embargo no fue lo que los fans estaban esperando.

Después de llegar a la alfombra roja luciendo un vestido en verde neón, la cantante de 27 años subió al escenario presumiendo un bodysuit con forma de bola de discoteca en su actuación divertida y optimista de Look At Her Now en el teatro Microsoft Theater de Los Ángeles, pero la crítica va dirigida a su entonación de LYTLM. Un fan escribió en las redes sociales: "Amo a Selena Gomez hasta los huesos, pero su actuación de Lose You To Love Me fue absolutamente inestable", mientras que otro tuiteó: "Tengo la sensación de que estaba nerviosa". Luego, un fan criticó: " ¡Ay! Amo a Selena, pero esto realmente no lo era’’.

estaba nerviosa pero se lucio como la reina que es, su performance fue hermosa y lo mejor es que termino cantando con una sonrisa. gracias selena gomez por regresar #AMAs pic.twitter.com/IO7qSMa0vz — sofia -45 (@selenaspoetics) November 25, 2019

No obstante hubo quienes entendieron que Selena había pasado por muchos cuadros de ansiedad sin contar que tenía cuatro años sin subirse a un escenario en Vivo. Un fan respondió a los que odiaban: "La actuación de Selena Gomez fue un poco inestable al principio, pero está bien ya que probablemente estaba realmente nerviosa". Otro simplemente tuiteó: "¡Orgulloso de ti!", Mientras que otro razonó: "Para todos que dicen que Selena está la actuación fue inestable, recuerda que no ha hecho una actuación como esta en años. Probablemente estaba un poco nerviosa y todavía lo hizo".

Es cierto que Selena no ha tenido el momento más fácil en el centro de atención últimamente. Recientemente habló sobre el vicioso trolling que recibió durante su batalla con el Lupus en 2015. La estrella fue diagnosticada con la afección, que es una enfermedad autoinmune que ocurre cuando el sistema inmunitario de su cuerpo ataca sus propios tejidos y órganos, causando inflamación que afecta diferentes sistemas corporales, y que sus fanáticos sepan en 2015. Luego se sometió a un trasplante de riñón secreto después de las complicaciones de la enfermedad, compartiendo las noticias en Instagram en septiembre de 2017.

Hablando de los comentarios hirientes que recibió en línea sobre su peso en ese momento, dijo: ‘Eso me sorprendió mucho. "Eso realmente me fastidió un poco". También reveló que sufrió "una depresión" después de su trasplante de riñón.