Selena Gomez señala cómo enfrenta los comentarios sobre su aumento de peso

ESTADOS UNIDOS.- Selena Gomez se ha presentado en varias entrevistas luego de su regreso a la música en donde cuenta cómo atravesó algunos de los momentos más difíciles de su vida.

La cantante no solo ha luchado con problemas relacionados con su salud física, sino que también mental. Ella explica en una nueva entrevista con Giving Back Generation, que tener Lupus tiene un impacto directo en su peso, lo que no es particularmente fácil ya que vive un estilo de vida tan público.

Selena afirma que tener lupus, presión arterial alta y tomar medicamentos ha contribuido a las fluctuaciones frecuentes en su peso por varias razones.

"Para ser honesta, depende incluso del mes, así que para mí realmente noté cuando la gente comenzó a atacarme por eso", explica. "Eso me atrapó a lo grande. Eso realmente me fastidió un poco".

Agrega que esto contribuyó a su decisión de abandonar brevemente las redes sociales. Desde entonces, regresó a la aplicación, pero dice que hoy en día apenas mira su línea de tiempo. Selena dice: "Estoy muy feliz de vivir mi vida y estar presente. Porque eso es todo. Similar a mí publicar una foto y alejarme; para mí eso es todo. Haré una alfombra roja, haré lo que sea; no lo hago no necesito verlo; participé; me sentí maravilloso y ahí es donde está el alcance. No me importa exponerme a todos y escuchar lo que tienen que decir”.

Y ella espera que más personas sigan su ejemplo. La joven de 27 años describe haber visto a "tantas chicas hermosas y personajes increíbles diferentes" que están siendo "demolidas por una imagen que están tratando de perseguir".

Sin embargo, la estrella del pop dice que ella también es víctima de la trampa de las redes sociales. "Pero lo entiendo, miro las páginas de otras personas, o solía hacerlo, y decía: 'Está bien, necesito arreglarme'’.

Ella supera esas dificultades al continuar trabajando en su fe y apoyándose en sus amigos.