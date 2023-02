Selena Gomez revela cuáles fueron las palabras que Disney le prohibió decir

ESTADOS UNIDOS.- Selena Gómez, al igual que otras celebridades como Miley Cyrus, Demi Lovato o Joe Jonas, comenzaron su carrera artística cuando eran pequeños en Disney. Sin embargo, al pasar los años han revelado que tuvieron malas experiencias con la cadena.

Recientemente, Selena lanzó su documental en Netflix llamado “My mind and me”, donde sacó a la luz sus luchas internas, y le sirvió para no atormentarse con la idea de que siempre sería relacionada con su pasado actoral.

“Definitivamente me siento libre de eso. A veces me disparan. No es que me avergüence de mi pasado, es solo que he trabajado muy duro para encontrar mi propio camino. No quiero ser quien era. Quiero ser quien soy”, expresó.