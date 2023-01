Selena Gomez revela que Meryl Streep se unirá al elenco de "Only Murders in the Building"

ESTADOS UNIDOS.- Selena Gomez hizo su regreso triunfal al mundo de la actuación con su protagónico en "Only Murders in the Bulding" al lado de los consagrados actores Steve Martin y Martin Short. No obstante, otra gran notable figura se incorporará a la tercera temporada de la serie de Hulu.

La intérprete de "Lose You to Love Me" publicó este martes un video en su cuenta de Instagram para celebrar el inicio de la producción de la tercera temporada de "Only Murders in the Bulding".

En el pequeño cortometraje, Selena presenta al elenco que participará en los nuevos capítulos de la exitosa serie. Por un lado, tanto Steve Martin como Martin Short regresarán para interpretar a los carismáticos Charles y Oliver, respectivamente.

Meryl Streep ha participado en producciones televisivas como “Angels in America” y “Big Little Lies”

Por otro lado, también mostró a Paul Rudd, quien posee un pequeño cameo en el último capítulo de la segunda temporada y regresará como un personaje recurrente en los próximos capítulos.

Sin embargo, los internautas de redes sociales se quedaron con la boca abierta después de que Selena enfocara la cámara a nadie más ni nadie menos que la reconocida actriz Meryl Streep. Hasta el momento, se desconoce a quién interpretará o cuál será su lugar en la historia.

Meryl Streep es reconocida por ser una de las actrices estadounidenses más premiadas de la historia, con tres premios Emmys, tres premios Oscar y tres Globos de Oro. Además, ha demostrado una gran versatilidad al interpretar personajes de toda índole. Su último trabajo en televisión fue en la serie de HBO "Big Little Lies".

