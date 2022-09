Selena Gómez pide a sus fans que dejen de molestar a Hailey Bieber

ESTADOS UNIDOS.- Aunque Hailey y Justin Bieber llevan cuatro años de matrimonio, han sido muchos los rumores que han involucrado a Selena Gómez, quien mantuvo una relación con el cantante hace ya algún tiempo.

Por su parte, Hailey ha llegado a ser señalada de haberse interpuesto en la pasada relación de Selena y Justin. Sin embargo, la modelo estadounidense decidió hablar del asunto durante su última entrevista en Call her daddy.

De acuerdo con Quién, Hailey negó rotundamente haber iniciado un romance con el artista cuando todavía seguía con Selena. Incluso reveló que ellas han mantenido una relación cordial. Sin embargo, parece que esto no fue suficiente para los ‘fanáticos’ de la cantante, pues continuaron haciendo acusaciones en contra de la esposa de Bieber.

La intérprete de “Lose you to love me” usó su cuenta de TikTok para dirigirse a los trolls que se hacen pasar como admiradores suyos y tratan de crear discordia entre las mujeres. Selena exigió que paren el acoso en contra de la modelo y que cambien totalmente su actitud.

Creo que hay cosas que no necesito saber, pero que me parecen asquerosas y viles. Nadie, jamás, debería hablar de la forma en que he sido testigo últimamente. Lo único que tengo que decir es que me parece irónico ver esto [de mis propios fans] cuando he lanzado un disco que precisamente emplea palabras amables y positivas. Porque eso es exactamente lo que quiero. Ya está. Nada de lo que he presenciado viene de mí, y quiero que todos ustedes lo sepan y entiendan que no hay nada más importante", declaró.