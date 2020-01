Selena Gomez inspira con "Rare" y reacciona a galardón

NUEVA YORK, EU.- Mientras Selena Gomez vacaciona en Hawaii, su nombre se colocó en la cima de las tendencias como gran inicio de este Año Nuevo 2020.

Primeramente, con todo el apoyo de sus fans, la cantante con sangre mexicana pero estadounidense de nacimiento, fue sumamente mencionada tras ganar el reconocimiento que la avala como la mejor artista del 2019, según Universal Music India.

El hecho provocó gran emoción y la propia Selena no pudo contenerse para compartir como reaccionó al conocer que fue la ganadora de dicho galardón.

En el video que compartió se le ve cubriéndose el rostro con una mezcla de incredulidad y llanto de alegría, mientras agacha su cuerpo.

Por otro lado, Selena también prepara el estreno de su nuevo album que bautizó como "Rare" para el 10 de enero de 2020 que incluye el sencillo que previamente presentó en Octubre "Lose You to Love Me", una canción en la que habla de Justin Bieber.

Sus seguidores precisamente compararon a Bieber con Selena, señalando que en los días recientes Bieber pidió varios likes para publicar un adelanto de su material que planeaba sacar muy cerca del trabajo de Gomez.

Sus fans destacan el hecho de que la ex actriz de Disney tuvo que superar su lupus, depresión, ansiedad y ataques de pánico para volver al mundo de la música.