Selena Gomez da a conocer fecha de lanzamiento de su nuevo álbum

LOS ÁNGELES, California.- Selena Gomez ha dado excelentes noticias a sus fanáticos esta mañana de jueves, y es que la cantante dio a conocer la fecha de lanzamiento de su nuevo álbum.

Según el sitio web de Gomez, su último álbum saldrá el 10 de enero. Además del anuncio de la fecha, el álbum también estuva ya disponible para pre-pedido en Apple Music, revelando que constará de 13 pistas. Dos de los 13, por supuesto, son "Lose You To Love Me" y "Look At Her Now". Los singles son las canciones segunda y tercera que figuran en la lista de pistas.

Su sitio y Apple Music se refieren al álbum como Selena Gomez 2, o SG2, pero no está claro si ese es el título del álbum. Las cuentas de los fanáticos han notado, sin embargo, que SG2 parece ser un título de trabajo.

Cabe señalar que un día antes anunció en su cuenta de Instagram que "algo emocionante" se daría a conocer próximamente mediante un video de montaje en blanco y negro con su sencillo más reciente "Look At Her Now" tocando de fondo, Gómez bromeó en su leyenda.