Selena Gómez comparte los requisitos que debe tener su próximo novio

La antigua estrella de Disney, Selena Gómez, comparte en una entrevista cuáles son sus altas expectativas para su futura pareja.

Su reciente lanzamiento, titulado "Single soon", aborda la vida de soltería y la importancia de disfrutar del tiempo consigo misma, una experiencia que la artista ha estado explorando durante los meses pasados.

Durante una entrevista transmitida en Los Ángeles, Gómez compartió que, si bien no está buscando activamente una relación en este momento, tiene claros sus estándares para una posible pareja. Entre estos requisitos, enfatizó la importancia de establecer una relación sólida con su familia, valorando la autenticidad por encima de lo superficial.

Tiene que ser genial. No genial en el sentido de que la gente piense que lo eres. Solo tienes que ser amable y cariñoso, y, por favor, hazme reír, y también tienes que ser bueno con mi familia y con la gente que te rodea".

Aunque no abordó directamente su relación pasada con figuras como Justin Bieber o The Weeknd, sus palabras indican que Selena Gómez no está interesada en repetir patrones pasados. Ella busca la madurez en su próxima pareja. En ningún momento de la charla, mencionó a personas como Andrew Taggart, integrante de The Chainsmokers, con quien fue fotografiada en una cita

“Yo simplemente estoy disfrutando donde estoy y solo quiero ser feliz con quien soy, para que en el momento en que esa persona entre en mi vida, pueda aceptarla y hacer que sea parte de mí, en vez de ser la persona insegura que fui durante mucho tiempo”, declaró.

Sé que soy un poco exigente, pero creo que tengo principios, y creo que vivo en un mundo en el que muchos hombres confunden tener principios con ser exigente".

