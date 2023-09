Selena Gomez afirma que no habrá canciones tristes en su nuevo álbum

ESTADOS UNIDOS.- Tras el reciente estreno de su nuevo sencillo "Single Soon", Selena Gomez dejó claro que esta en una de las mejores etapas de su vida y por este motivo anunció que no habrá momentos de tristeza en su anticipado tercer álbum de estudio.

En entrevista con el programa de radio SiriusXM's Hits 1 en Los Ángeles, la intérprete de "Same Old Love" afirmó que no tiene nada dentro de ella para escribir algo sinceramente negativo, pues dichos sentimientos ya no coinciden con el estado mental en el que se encuentra hoy en día.

No hay una sola canción triste en mi álbum, y no quiero decir que no habrá nada lleno de significado, porque creo que incluso las canciones más pop pueden tener corazón y quiero que eso se transmita", detalló.

Del mismo modo, la cantante estadounidense afirmó estar viviendo en un "un mundo musical de chicas tristes" pero afirmó que su álbum no debería sonar así.

Por otro lado, habló sobre su canción "Single Soon", en la que a pesar de hablar sobre cómo no necesita estar en una relación para ser feliz, también comentó que no está en contra de tener un novio.

Creo que tengo estándares, y pienso que ahora mismo vivo en un mundo en el que los hombres confunden los estándares con un alto mantenimiento", mencionó.