Selena Gomez celebrará Año Nuevo en Los Cabos

LOS CABOS.- Los internautas de redes sociales explotaron de la emoción en cuanto surgieron rumores de que nadie más ni nadie menos que Selena Gomez acaba de llegar al aeropuerto de Los Cabos en Baja California.

acaban de ver a Selena Gómez en el aeropuerto de los Cabos ������✨✨ chica, qué fantasía — �� �������������� �� (@axolotlyvioleta) December 29, 2022

No obstante, minutos después se confirmarían las sospechas tras haberse revelado una serie de fotografías de la intérprete de "Hands to Myself" junto con la pareja conformada por la actriz Nicola Peltz y el modelo Brooklyn Beckham.

En las fotografías compartidas en redes, la estrella de Hollywood viste un look bastante discreto, con unas gafas de sol clasicas y una sudadera de color oscuro.

�� Selena Gomez arriving in Los Cabos, Mexico with Nicola Peltz and Brooklyn Beckham. pic.twitter.com/C5pAu7AEGZ — Selena Marie Media (@SMarieMedia) December 29, 2022

2022 ha sido uno de los años más fructiferos de la cantante

Hasta el momento, se desconocen los planes de la actriz de "Only Murders in the Buildings" es la célebre ciudad turística de México, sin embargo, muchos especulan que podría celebrar el Año Nuevo en Cabo San Lucas.

Sin duda, esta parece ser la forma perfecta para cerrar el magnífico año que ha tenido Selena Gomez. A pesar de no haber publicado un nuevo álbum, como muchos de sus seguidores esperaban, la artista logró mantenerse en la discusión pública gracias a la segunda temporada de su exitosa serie "Only Murders in the Building" y que le ha ganado una nominación al Globo de Oro.

Además, lanzó su primer documental titulado "My Mind & Me", que narra todas las adversidades que tuvo que sobrellevar los últimos para llegar al lugar en el que se encuentras hoy en día. Dicho largometraje se encuentra disponible en Apple TV.

