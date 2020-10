Selena Gómez aseguró que tuvo depresión al inicio de la pandemia

Selena Gómez es una de las artistas que ha confesado de alguna vez padecer salud mental, al igual que Demi Lovato, quien tiene un trastorno bipolar, Zayn Malik, quien sufre de ataques de pánico, o Justin Bieber, que se trata de una depresión desde hace tres años.

El diario La Vanguardia publicó que la intperprete de “Icecream” sostuvo una plática con el doctor Vivec Murthy, a quien le reveló que al iniciar la contingencia por Covid-19, presentó síntomas de un principio de depresión, pero pudo superarlo.

Al principio no pude manejarlo bien. Caí en una especie de principio de depresión. Luego empecé a ir a un sitio donde escribía y me mostraba activa, y creo que eso me hizo forzarme a pasar por ello. De nuevo me sentí capaz de pasar tiempo con esa gente, esa gente de calidad, mucho más del que había pasado nuca y también pasé tiempo con mi familia”, relató Selena.