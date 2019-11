Selena Gomez anuncia nuevo proyecto, ¿de qué se tratará?

LOS ÁNGELES, California.- Selena Gomez está más activa que nunca en su carrera, hace un par de meses anunció un documental para netflix sobre las personas indocumentadas que buscan el ‘‘sueño americano’’, después regresó a la industria musical con dos sencillo para luego anunciar un nuevo disco, y por si eso fuera poco, ahora acudió a sus redes sociales para anunciar que vienen cosas nuevas.

La cantante publicó un video en su cuenta de Instagram en donde se puede ver un collage de fotos de ella, tanto de pequeña como de grande, mientras de fondo se escucha su más reciente tema: ‘‘Look at her now’’.

‘‘Algo emocionante vendrá mañana’’, escribió al pie de dicha publicación, dejando a todos sus fanáticos con incertidumbre y ansiosos sobre lo nuevo que viene de Gomez.

Por otro lado, un día antes Selena publicó una instantánea de la cabina de estudio de grabación con poca luz en sus Instagram Stories, ahí reveló que ha estado trabajando en algo con su mejor amiga Julia Michaels y el compositor Justin Tranter. "Otra sesión de equipo ideal", escribió. "Sin embargo, probablemente deberíamos parar ... Estoy confundiendo mi etiqueta ahora".

Selena también publicó una foto de sí misma detrás del micrófono. Representando una camisa verde tie-dye con la portada del álbum "Lose You To Love Me", la cantante se ve cómoda en el estudio. Ella escribió: "Bueno... todavía aquí".

En junio, la cantante habló sobre la creación de su próximo álbum en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, donde reveló que le tomó cuatro años hacerlo perfecto.