Sebastián Yatra sueña con hacer dueto con Luis Miguel

Ciudad de México.- Sebastián Yatra estuvo en la mira pública después de que fuera de los pocos invitados a la fiesta de cumpleaños que Paloma Cuevas organizó para Luis Miguel.

Aunque fue captado saliendo del lugar donde se realizó el convivio, el cantante dijo no saber nada sobre el tema ante los cuestionamientos de los medios en su estadía por la alfombra de los Premios Platinos de Madrid.

“¿LuisMi celebró su cumpleaños en estos días?, ¿enserio?, apenas me estoy enterando, ¡wow!, sí, si hace un cumpleaños me avisan para ir, me invitan. Yo no sé de qué me están hablando, es que sigo así, no, no tengo ni idea”, Dijo con una gran sonrisa.

El sueño de todo músico

Tras las preguntas sobre si en sus planes estaba el grabar un dueto con LuisMi, el artista expresó que esa era la fantasía de todo músico.

“Ese es sueño de cualquiera, cantar con Luis Miguel, eso si es una realidad, es un artista mítico, yo siempre digo, por ejemplo, si a uno le dicen, ¿si pudieras hacer algo o ser alguien por un día?, si uno está hablando de fútbol, es ser Messi por un día, para sentir cómo se siente jugar como Messi, y si uno dice cantantes, es Luis Miguel por un día para sentir cómo se siente cantar de esa forma tan espectacular y que ha representado a México y a Latinoamérica por muchos años”, explicó.

Por último, Sebastián Yatra desveló que en breve lanzará un sencillo a dueto, y sin revelar el nombre del otro artista que lo acompañará en dicho tema, aseguró que la canción tendrá el mismo éxito que uno de sus más grandes hits.

“Vengo dentro de muy poco con una canción que es un merengue que les va a encantar, y la van a estar bailando todo el verano, se los aseguro, creo que es una canción que tiene una alegría similar a Tacones rojos, pero es un merengue […] me atrevo a compararla a Tacones rojos en la fuerza que tiene”, dijo al respecto.