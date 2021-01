Se niega Marisol González a opinar sobre comentarios hechos por Lupita Jones

CIUDAD DE MÉXICO.- La exreina de belleza y conductora del programa Hoy, Marisol González, se negó a comentar sobre lo dicho por la directora de Mexicana Universal Lupita Jones, quien fue acusada de transfobia después de conversar con el periodista Gustavo Adolfo Infante.

La presentadora prefirió no comentar sobre si aprueba o no la participación de las mujeres transgénero en los certámenes de belleza; sin embargo, aclaró que ella observa una gran apertura en los temas de inclusión.

“Ahora, en general, todos los temas han estado como que más abiertos, ¿no? Pues sí es un tema que me gustaría reservar, la verdad, para que no haya malentendidos”, dijo la modelo a los medios de comunicación en una entrevista que fue publicada por el canal de YouTube del periodista Eden Dorantes.

La representante de México en Miss Universo 2003 dejó claro que ya no quiere involucrarse con las opiniones de la directora del concurso Mexicana Universal: “No me gustaría seguir hablando de que si Lupita, de que si los certámenes. O sea sí, pero no del tema de Lupita,¿no? (...) Si ella lo dijo, pues ya a respetar, pues no me voy a meter”.

Hace una semana, la empresaria y ex Miss Universo Lupita Jones recalcó su opinión sobre el papel de las mujeres transgénero en el mundo de la belleza durante una entrevista en el programa televisivo El minuto que cambió mi destino, conducido por el periodista Gustavo Adolfo Infante. Tras estas declaraciones, ambos personajes fueron acusados de transfobia.

“Los señores que se convierten en señoras. Los hombres que se operan, entran a concursos de belleza e incluso han ganado, ¿no?”, preguntó Gustavo a Lupita. “No, bueno, lo que pasa es que hay concursos para ellos. Hay concursos para transgéneros para travestis”, respondió la empresaria. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Lupita Jones (@lupjones) “Pero no son iguales, no son mujeres”, continuó el periodista. “Es una mujer transgénero. Por eso hay concursos transgéneros. Hay espacio para todos, tenemos derecho al libre albedrío. Sí logran a través de estas cirugías generar un cuerpo muy parecido al de una mujer, pero es una mujer transgénero. Hay espacio para todos, es lo que pienso. No se trata de discriminar, cada quien tiene su lugar. Las características son muy distintas”, concluyó Lupita.

Ante estas declaraciones, Ángela Ponce, quien representó a España en Miss Universo 2018 y se convirtió en la primera mujer transgénero en competir en el certamen, respondió a Lupita Jones en un texto que compartió vía redes sociales.

“@LUPJONES, ¿piensas dejar de hacer el ridículo alguna vez? Si tanto te gusta hablar del tema, lee, indaga infórmate, crece como persona y ya luego si no se te cae la cara de vergüenza viendo las ‘opiniones’ que diste, pues opinas con la propiedad que el saber te da”, escribió Ponce.

Durante una entrevista en el programa "El minuto que cambió mi destino", Lupita Jones mostró sus secretos más personales.

“Trabajas en un concurso que te queda muy grande porque tus valores no lo representan para nada. Das tu opinión públicamente, pues cuando la gente te llame transfóbica públicamente -que lo eres-, o en redes sociales, no llores ni salgas con comunicados absurdos”.

La aspirante a Miss Universo en 2018 además compartió un video en el que recordó que ella ha sido la única mujer trans que ha estado en el certamen de belleza y, por lo tanto, las palabras de Lupita fueron una falta de respeto a ella directamente.

“Eso es una falta de respeto, como se dirigió a toda la comunidad trans. Y bueno, en concreto a mí, porque las fotos de referencia eran las mías y que yo sepa la única mujer trans que ha estado en Miss Universo he sido yo. Entonces, déjame darte un consejo y es que si no avanzas con el mundo te extingues”, dijo la Miss desde su cuenta oficial de Instagram.