Se le rompe diente a Ignacia Michelson tras accidente en su casa

La que sorprendió a sus seguidores fue Ignacia Michelson "La Nacha", esta vez no fue por su bella silueta, sino porque se le rompió un diente y casi queda chimuela.

A través de sus historias de Instagram, Nacha subió una foto de cómo quedó su dentadura tras haberse roto uno de sus dientes, en un accidente dentro de su hogar.

La modelo escribió en los registros "La Chilindrina", bromeando con su apariencia. Eso sí, igual puso un emoji de una cara triste por lo sucedido en otra de las historias.

Para cerrar el episodio, la exchica reality subió un registro mostrando su dentadura ya arreglada: "Ya no soy 'La Chilindrina'.

Muchos me preguntaron si fue porque me pegaron combos ayer. No voy a decir por qué fue el tema de la carilla".

Y es que muchos usuarios sospechan que el accidente tendría relación con la fiesta en la que participó el fin de semana, desde donde subió registros en su Instagram.